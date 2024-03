Reprodução/Globo - 04.03.2024 Alane, Davi e Michel disputam o décimo primeiro paredão no 'BBB 24'

A eliminação do décimo primeiro Paredão acontece na próxima terça-feira (5). Davi, Alane e Michel estão na berlinda dessa semana.

De acordo com o resultado parcial das 12h30 da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), Alane é a favorita a continuar na disputa, com apenas 3,4%% dos votos. Já Davi e Michel têm disputa acirrada para ver quem fica na casa.

Apesar da polêmica com a expulsão de Wanessa Camargo, Davi, que tem 40,1%% dos votos, ainda deve continuar na casa. Michel deve ser eliminado com 56,5%% de rejeição.

O baiano caiu no Paredão após atender o Big Fone e Michel foi indicado por Lucas Henrique, o Líder da Semana. Alane foi indicada pela casa para a berlinda.

O Big Fone também deu direito a Davi de indicar alguém para o Paredão e o brother escolheu Yasmin. A modelo se safou de ser eliminada ao ganhar a prova do Bate e Volta.

