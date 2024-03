Reprodução Enquete BBB 24: Davi ou Michel? Rejeição de brother aumenta

Parece que os dias de Michel estão contados! Segundo a enquete do iG Gente, o professor é quem irá deixar o confinamento do "BBB 24" na terça-feira (5). Atrás dele está Davi, seguido da dançarina Alane.

A parcial das 22h aponta que a rejeição de Michel aumentou ao longo desta segunda-feira (4). Às 12h, o brother registrava 56,5% dos votos; às 18h, apontava para 59,2%, e, a mais recente, indicou 60,7%.

Logo atrás está o participante Davi, que embora esteja com uma porcentagem segura, surpreende com a queda do favoritismo. Na parcial das 22h, ele apresentou 36,5% dos votos.

Em terceiro lugar, Alane mostra que não é o alvo do público neste paredão. A sister registrou apenas 2,8% dos votos.

