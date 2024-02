Reprodução Enquete BBB 24: Rodriguinho ou Lucas? Veja quem vai ser eliminado

Nesta terça-feira (27), mais um brother vai se despedir do "BBB 24"! O paredão disputado entre Rodriguinho, Lucas e Fernanda tende a acabar com a trajetória do pagodeiro na temporada.

De acordo com a enquete do iG Gente, Rodriguinho, que completou 46 anos nesta terça-feira, ganhará o presente de rever a família. O brother lidera a votação com 68,7% dos votos.

Atrás dele, Lucas Henrique "Budah" mostra que vem desagradando uma parte do público telespectador. O professor está com 22,2% dos votos.

Enquanto Rodriguinho e Lucas lideram a lista, Fernanda está apenas como coadjuvante neste paredão. A sister registrou somente 9,1% dos votos, ganhando mais uma semana de reality.