Emparedado no BBB 24, Rodriguinho fez uma revelação sobre os planos familiares durante uma conversa com os brother. Em conversa com Wanessa, o pagodeiro contou que ele e a esposa, Bruna Amaral, querem adotar uma criança.

"A Bruna tem filhos?", perguntou Wanessa. Rodriguinho disse que não e a cantora, então, perguntou se ela gostaria de ter alguma criança.





"A gente vai adotar. Eu não posso mais ter. Eu sou operado", confessou Rodriguinho. Em seguida, Pitel afirmou que é reversível. "Dá para reverter. Meu pai também. Meu pai reverteu", disse Wanessa. "A minha não", contou o cantor.





Na sequência, Wanessa se questionou se ao deixar a casa mais vigiada do Brasil ela vai descobrir que Zezé Di Camargo será pai de novo. Depois, o pagodeiro continuou a falar do desejo da mulher em adotar uma criança.

"A Bruna sempre quis adotar, então está tudo bem. Ela nunca quis ficar grávida, ela sempre quis adotar. Vamos adotar um grandinho já, de 4 e 5 anos. Não quero bebê, não. Que daí já pode levar para o show", contou Rodriguinho.

Mais cedo, Gaab, um dos filhos de Rodriguinho, usou as redes sociais para parabenizar o pai, que completa hoje 46 anos. Ele também pediu desculpas por discussões do passado.

“Feliz aniversário, pai. Te amo muito. Confesso que fico assustado de ver você chegando nos 50… Queria que você fosse novo para sempre. Esse ano passado tivemos algumas discussões e confesso que se pudesse voltar no tempo e não falar nada do que eu te falei, eu voltaria. Não sei o que te significou, e nunca te perguntei sobre, de vergonha mesmo… Já pedi perdão a Deus, mas ainda não a você, perdão pai! Quando você sair do programa, quero te dar um abração, por causa disso e por causa de todos os abraços que deixei de te dar por besteiras da minha cabeça. Feliz aniversário pai, eu te amo muito”, escreveu.

