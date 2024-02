Reprodução BBB 24: Rodriguinho promete apertar botão caso não seja eliminado

Um adeus? Rodrinho surpreendeu nesta terça-feira (27) ao revelar que irá apertar o botão caso não seja eliminado no paredão. Em conversa com os aliados, o pagodeiro disse estar com saudades da família e revelou não estar mais disposto a jogar o "BBB 24".

Desde cedo, Rodriguinho já avisou Fernanda e Pitel sobre o desejo de deixar o confinamento. "Eu vou apertar. [...] Não preciso disso. Minha vida é maior do que isso aqui, muito melhor. Não preciso disso, cara. Tô com 46 anos de idade, não preciso disso daqui não. Não preciso ficar brigando", refletiu.

O cantor de pagode prometeu que, mesmo se não for eliminado por votação popular, ele irá deixar o reality show da Globo.

"Vou falar hoje, Tadeu, nada do que esperei do meu aniversário. Quem sabe o Brasil me dá um presente de ver minha esposa daqui a pouco... Vou pôr minha roupa gente, e quando acabar, se eu ficar, eu nem vou tirar minha roupa. Vou sentar no sofázinho e esperando ficar verde, até ficar verde", entregou.

Apesar do desejo de desistência, Rodriguinho lidera a enquete do iG Gente para deixar o confinamento do "BBB 24".