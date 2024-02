Reprodução/Globo Enquete BBB 24: brother se isola na votação e deve ser eliminado

Parece que Rodriguinho realmente vai ser eliminado do BBB 24 no dia do aniversário, nesta terça-feira (27). De acordo com a enquete do iG Gente, o brother deixará o reality no paredão com Fernanda e Lucas Henrique.

O cantor deve sair com 68% dos votos do público. A diferença diminuiu entre ele e Buda, o segundo lugar com 22,8%.





Já a sister vem como coadjuvante, com 9,2%, após se salvar do maior paredão da temporada, que eliminou Deniziane na semana passada.

No reality, Rodriguinho revelou que irá apertar o botão caso não seja eliminado no paredão. O artista conversou com os aliados e se explicou. "Eu vou apertar. [...] Não preciso disso. Minha vida é maior do que isso aqui, muito melhor. Não preciso disso, cara. Tô com 46 anos de idade, não preciso disso daqui não. Não preciso ficar brigando", disse ele.

