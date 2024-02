Reprodução/Globo Enquete BBB 24: mesmo com 'vilã' no paredão, brother deve ser eliminado

Parece que Fernanda vai escapar novamente da eliminação do BBB 24. No paredão com Lucas Henrique e Rodriguinho, a "vilã" da edição conquistou o voto do público.

Segundo a enquete das 13h do iG Gente, a sister não corre o risco de sair do programa, tendo apenas 7,9% dos votos.





Já o cantor de pagode deve dar adeus ao confinamento no dia do aniversário, com 65,4%. Lucas vem em segundo lugar com 26,8%.

Aproveite para votar:

Quem você quer ELIMINAR do #BBB24 ? Fernanda, Lucas ou Rodriguinho? — iG Gente (@iggente) February 26, 2024





Formação do paredão

A berlinda começou a ser definida a partir da indicação da líder Beatriz, que optou por indicar Rodriguinho. Isabelle, que venceu a prova do líder com a vendedora, também ganhou uma indicação e colocou Lucas na disputa.

Leidy Elin também teve o privilégio de indicar alguém ao paredão, após arrematar o poder coringa da semana. A sister indicou Fernanda para mais uma berlinda na edição. MC Bin Laden recebeu nove votos na votação no confessionário, mas escapou do paredão após vencer a prova bate e volta.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: