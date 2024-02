Reprodução / Instagram BBB 24: Rodriguinho faz comentário sobre Michel e é repreendido por sisters

Na madrugada desta segunda-feira (26), Rodriguinho, Pitel, Yasmin e Wanessa comentavam a briga entre Michel e MC Bin Laden, quando o pagodeiro fez um comentário que incomodou as sisters.

Wanessa disse que não gosta de ver ninguém acuado e que viu Michel assim durante a treta entre o brother e MC Bin Laden. "Coitado do Michel. Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira na escola", comentou o pagodeiro.

Yasmin e Pitel repreenderam a fala do cantor, que continuou: "É, gente, é o menininho do bullying da escola, é metáfora".

Na web, os internautas criticaram Rodriguinho. “Literalmente PODREguinho”, escreveu um. “Ele não se enxerga. Não se olha no espelho. Esse peito caindo por cima do pochetão, ele não vê?”, questionou outra. “O pior de tudo isso, são às hienas em volta da carniça. Pitel, ri de todas as atrocidades que sai da boca dele”, disse mais um, criticando também a alagoana.

Rodriguinho 💬: "O Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar lancheira na escola" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PJCfYkX1iY — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024





