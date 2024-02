Reprodução Globoplay Confira o resumo da madrugada desta terça-feira (20)

O último “Sincerão” do “BBB 24” foi cercado por polêmicas dentro e fora do jogo após os brothers terem que destruir cartas familiares que foram enviadas a outros competidores. A repercussão da dinâmica dentro da casa causou mais brigas, ameaças de desistência e muito choro.



Rodriguinho ameaça desistir

Após ter a carta da família triturada por Raquele, o ex-Travessos garantiu que desistiria da competição. Abalado, ele chorou muito enquanto era consolado por Pitel.



Giovanna foi rivalizar com Deniziane

Na justificativa da fisioterapeuta para destruir a carta de Giovanna, ela disse que não conhecia muito a história da colega de confinamento. As sisters começaram uma longa discussão.



Davi aos prantos

Sendo livrado do temido triturador, o baiano teve a oportunidade de ler a carta feita pelos familiares e não conseguiu conter as lágrimas.

Raquele buscou o perdão de Rodriguinho

A líder da semana tentou selar as pazes com o pagodeiro, mas ele se recusou a conversar com a participante do grupo Pipoca.



Leidy Elin tira satisfação com Fernanda

A sister não gostou nada de ter perdido a chance de ler o que a família escreveu pra ela. E, como a carta foi triturada por Fernanda, ela decidiu tirar a história a limpo com a confeiteira.



Leidy alegou que, no reality, vários competidores falam mal de Davi, porém nenhum triturou a carta dele, discordando do posicionamento de Fernanda.











‘Malandra, mentirosa e falsa’, diz Bin Laden sobre Fernanda

Antes aliados, hoje os brothers se tornaram rivais. Em conversa com Lucas Henrique, Rodriguinho e Leidy Elin, o MC fez diversas críticas à conduta de Fernanda no reality.



Beatriz se sentiu humilhada na dinâmica

A participante do grupo Pipoca alegou ter se sentido “humilhada” por Fernanda durante o programa ao vivo. “Me humilhando, que eu era uma ninguém, que eu não ganhava prova”, disse.

15) Beatriz: "Essa mulher [Fernanda] me humilhou ali no Sincerão, usando palavras ofensivas, dizendo que eu era uma ninguém"



Briga entre Fernanda e Bia

As sisters protagonizaram mais um embate nesta madrugada. Conhecidas por serem desafetos declarados uma da outra, elas se tornaram os assuntos mais comentados das redes sociais após a briga.



“Você não tem culhão para assumir e aguentar o que você fala”, disparou Beatriz. “Papo de maluco, meu Deus do céu”, rebateu Fernanda.

Pitel e Bin discutem na frente de todos

Na cozinha, os brothers, que também eram aliados no início do jogo, começaram a discutir na frente de outros participantes.



“Eu não jogo com vocês [Pitel e Fernanda], não tenho a obrigação de votar junto com vocês”, argumentou Bin Laden. “Você é muito engraçado”, ironizou Pitel.



Bin x Michel

Depois de ter discutido com Pitel, o MC teve outro embate. Dessa vez, com o participante Michel, do grupo puxadinho.



“Você é mentiroso, uma fraude”, falou o cantor. “Eu não estou nem te escutando, para de gritar”, pediu Michel.



Em determinado momento da discussão, Bin Laden acusou Michel de ter falado mal de Wanessa Camargo; brother negou as acusações.



Mais tretas: Lucas e Raquele

Ao resgatarem uma conversa na qual declaravam que votariam em Alane, os participantes se desentenderam.

24) SEXTA TRETA



Michel ameaça desistir

Após ser exposto durante a discussão com MC Bin Laden, o brother ficou aos prantos e afirmou que queria deixar o programa.

Reprodução Globoplay Michel chora no 'BBB 24'



Fernanda tenta convencer Rodriguinho a não desistir

Aliada do pagodeiro, a confeiteira pediu que ele não desistisse da competição. Além disso, garantiu que precisava dele ao lado dela nesta terça-feira (20), para acompanhar o resultado do paredão.

Bin pede para ser indicado à berlinda

Após embates com Pitel e Michel, o MC disse para Beatriz, Alane e Deniziane que queria deixar o reality. “Se vocês pegarem o líder, vocês podem me por no paredão, quero sair fora”, enfatizou.

31) Bin: "Se vocês pegarem o Líder, vocês podem me pôr no Paredão. Quero sair fora"



Bin Laden deixa o quarto Gnomo

Reprodução Globoplay Bin Laden deixa o quarto Gnomo





