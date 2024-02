Reprodução Enquete BBB 24: Alane ou Juninho? Veja quem será eliminado

O motoboy Juninho deve deixar o "BBB 24" nesta terça-feira (6). A enquete do iG Gente mostra que o brother registra a maior porcentagem de votos para eliminá-lo. A dançarina Alane é a segunda participante mais votada, sendo que Isabelle e Beatriz não correm risco de dar adeus ao reality.

A parcial das 22h indica que Juninho soma 61% dos votos, podendo encarar rejeição ao sair do programa. Atrás dele, mas distante, Alane é a segunda mais votada, registrando 33,4 pontos percentuais.

As sisters Beatriz e Isabelle foram coadjuvantes neste paredão. A vendedora do Brás aparece com 3,4% dos votos, enquanto a cunhã-poranga do Boi Garantido somou apenas 2,2%.

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve SAIR do reality show? Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Vote! — iG Gente (@iggente) February 5, 2024