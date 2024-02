Reprodução/Globo BBB 24: Alane ou Juninho? Saiba quem deve ser eliminado do reality

Juninho e Alane estão passando aperto no primeiro paredão do BBB 24 com voto para eliminar da temporada. Os participantes enfrentam os votos com Beatriz e Isabelle.

De acordo com a enquete do iG Gente, as sisters são coadjuvantes na disputa e devem se manter no programa. A vendedora do Brás aparece com 4,7% dos votos, enquanto a manauara com apenas 2,2%.





Agora, o brother corre o risco de ser eliminado com 59,8% dos votos, mas Alane vem na sequência com 33,2%.





Inicialmente, o paredão estava formado por Beatriz, Alane, Isabelle, Juninho e Marcus. Os quatro últimos disputaram a prova bate-volta e Marcus conseguiu escapar do paredão.

