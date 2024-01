Reprodução Rafinha Bastos diz que Globo vai 'salvar' Wanessa: 'Muito poder'

O humorista Rafinha Bastos fez uma análise sobre o comportamento de Wanessa Camargo e apontou que a Globo não vai permitir que a cantora saia cancelada do "BBB 24".

Através do X/Twitter, o apresentador de podcast apontou que Wanessa Camargo pertence a uma família muito influente, dizendo que a cantora tem poder e dinheiro para reverter a opinião do público.

"DEXO FALÁ UMA COISA… a Globinho não vai deixar a Wanessoca se afundar no BBB. É muito poder, muita marca, muito Zezé, muita agência, muita grana envolvida. Num passe de mágica, vai virar santa. Anota aí. Ela não é a [Karol] Conká! Ela não tá sozinha. Por trás dela tem muita gente grande", refletiu o humorista.

Mais cedo, Rafinha já tinha ironizado o comportamento da filha de Zezé Di Camargo. "O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan… o Brasil tá contigo!", debochou.

Vale destacar que Rafinha Bastos é uma antiga inimizade de Wanessa Camargo. A cantora processou o humorista após um episódio no programa "CQC - Custe o Que Custar", exibido pela Band.

Em setembro de 2011, Rafinha Bastos fez uma "piada" envolvendo Wanessa Camargo, que estava grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

"Que bonitinha que está a Wanessa Camargo grávida", Rafinha Bastos interrompeu. "Eu comeria ela e o bebê. Não tô nem aí", disse na época, referindo-se ao ato sexual.