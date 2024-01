Reprodução/Globo - 29.01.2024 Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão no sexto paredão do 'BBB 24'

O paredão desta terça-feira (30) será acirrado! Segundo a enquete do iG Gente, Luigi ou Juninho podem ser eliminados, já que apresentam uma diferença de apenas 3,2% dos votos. Nas últimas horas, Isabelle Nogueira teve o favoritismo ameaçado, caindo mais de 10% na votação.

A parcial das 18h aponta que Luigi ainda é o favorito a deixar o confinamento do "BBB 24", registrando apenas 11,9% dos votos. Na sequência e não muito distante, Juninho se salva com 15,1%.

Fora da zona de perigo, Isabelle Nogueira e Alane disputam o favoritismo do público. A cunhã poranga do Boi Garantido perdeu mais de 13% dos votos em 24 horas. Antes, ela aparecia com 62,9%, e no mais recente aparece com 49,6%.

Em contrapartida, Alane saiu de 18,8% e na parcial mais recente registrou 23,1%, tendo um crescimento de 4,3 pontos percentuais.

Vote em quem deve permanecer no reality:

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve ficar no reality show? Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi? Vote: — iG Gente (@iggente) January 29, 2024