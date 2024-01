Reprodução/Globo Sincera, Karol Conká revela o quanto valeu para fazer história no BBB

Karol Conká teve uma das passagens mais polêmicas no BBB e até hoje é relembrada com a grande vilã do reality da Globo.

Com a atual edição sendo exibida, um internauta questionou a cantora sobre o quanto vale entrar para a história do programa, já que, mesmo com a participação conturbada, ela marcou a edição de 2021.









Sincera, a artista não escondeu: "Vale a carreira", escreveu ela, que teve o maior índice de rejeição das votações.

Entre algumas polêmicas de Karol Conká no programa estão a forma agressiva que falava com Lucas Penteado e a xenofobia contra Juliette.

