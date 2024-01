Reprodução/Globo - 29.01.2024 Enquete BBB 24: Quem sai? Paredão tem disputa acirrada entre brothers

A eliminação da próxima terça-feira (29) pode surpreender até os últimos minutos de votação aberta! A enquete do iG Gente aponta a disputa acirrada entre o motoboy Juninho e o vendedor Luigi. As sisters Alane e Isabelle estão no topo da preferência do público para continuar no reality.

Segundo a parcial das 18h, Luigi é quem mais corre o risco de ser eliminado na noite de terça-feira. O participante do grupo Pipoca apresenta apenas 7,5% dos votos para a permanência.

Embora Luigi seja o mais ameaçado, Juninho também pode ser eliminado, caso a torcida do concorrente ganhe força na reta final. O participante apresenta 10,8% dos votos, ficando apenas 3,3% distante de Luigi.

Fora de perigo, Isabelle Nogueira é quem mais mobilizou o público, chegando a liderança com 62,9% dos votos. Alane segue atrás, porém distante. A bailarina apresenta 18,8% dos votos.

