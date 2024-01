Reprodução/Globo BBB: Davi exibe gratidão por Wanessa após conseguir bolsa na faculdade

Davi não escondeu a felicidade ao ganhar uma bolsa de estudo integral para cursar Medicina na faculdade . Durante uma ação no BBB 24, o brother conquistou o curso e R$ 5 mil.

Na cozinha, o motorista de aplicativo fez questão de agradecer Wanessa Camargo pela oportunidade dela ter lhe chamado para participar da ação.





Davi comentou que contará aos filhos como conseguiu se formar na faculdade. "Eu estava lá no Big Brother e tinha uma cantora chamada Wanessa Camargo. Ela que me ajudou a conseguir a faculdade", disse ele agradecido.

Apesar da atitude, Wanessa Camargo chama Davi de 'narcisista' e 'manipulador'

Mais tarde, em conversa com Juninho, a cantora afirmou que enxerga traços narcisistas e manipuladores em Davi.

"Continuo achando tudo que eu achei sobre ele no jogo. Acho que ele é um ser humano ruim? Não! Não temos psicopatas loucos frios que não pensam", comentou ela.

O brother relembrou uma outra fala da artista. "Apesar que você chegou a verbalizar que ele tem um traço de psicopatia".

A frase, então, foi consertada por Wanessa. "Não, não! Narcisismo — diferente de psicopatia. Psicopatas não somos e nem sou PhD para falar isso. O que vejo nele são traços de manipulação, parecidos com o de narcisistas. São pessoas com lados muito bons, são queridas, mas que quando se sentem acuadas de alguma forma têm que se defender e passam o trator em cima. Posso star errada? Posso estar errada. Acho difícil? Acho difícil porque eu reconheço bem", completou.

