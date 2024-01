Reprodução/Globo - 16.01.2024 Emparedados, Beatriz, Davi e Pizane participaram do 'Sincerão'

O jovem Lucas Pizane parece ser o próximo a deixar o BBB 24! Nesta terça-feira (16), o baiano, a vendedora Beatriz e o motorista Davi irão encarar a opinião do público.

Segundo a parcial das 22h da enquete do iG Gente, Lucas Pizane conseguiu recuperar alguns votos de última hora. O brother, que ontem registrava 10,7%, teve um crescimento de 2%, chegando a atingir 12,7% dos votos.

Mesmo com o gás repentino, o participante tende a sair da casa mais vigiada. Na frente dele, Beatriz se mantém estável com 34,7% dos votos. Ostentando favoritismo, Davi é quem se sai melhor com o público. O rapaz desponta com 52,6%.

