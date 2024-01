Reprodução/Globoplay BBB: Vanessa Lopes menospreza prêmio do reality e irrita web: 'Caguei'

A influenciadora Vanessa Lopes irritou os telespectadores do Big Brother Brasil na madrugada desta terça-feira (16). Em conversa com outras participantes, a jovem de 22 anos menosprezou a vitória do programa.

Após a dinâmica do Sincerão, Vanessa Lopes, Fernanda e Pitel conversaram sobre o jogo proposto pelo reality. Durante o papo, a tiktoker refletiu ter entrado no BBB 24 para ajudar os outros.

"Às vezes eu nem vim para ganhar, eu vim para ajudar. Eu prometi que não ia falar isso: se eu não ganhar, eu caguei. De verdade", enfatizou a sister.

vanessa: “eu prometi que eu não ia falar isso… se eu não ganhar, eu caguei, de verdade” #bbb24 pic.twitter.com/mcI8hCF8na — paiva em #bbb24 (@paiva) January 16, 2024

O comentário gerou revolta e críticas de alguns telespectadores do programa. "Eu sou a favor de que todo mundo que diga 'não tô nem aí se eu ganhar ou não' seja expulso do programa e coloquem outra pessoa no lugar", desejou um internauta.

"Ela e o Rodriguinho [são] vagas desperdiçadas porque os dois já falaram que não sabem o que fazem lá. Tem que convidar camarotes que realmente queiram estar lá, francamente viu", criticou outra.

"É triste ver pessoas que renderiam mais tipo Pizane (mesmo que saia lá pra frente) saindo primeiro que esses camarotes que falam isso", refletiu uma terceira.

