Reprodução TV Globo - 2.4.2025 Vilma no 'BBB 25'

Vilma Nascimento, a mãe de Diogo Almeida, foi eliminada do "Big Brother Brasil 2025" na última terça-feira (1º). A participante estava no paredão e lutava pela permanência do programa enfrentando o Pipoca Vinícius Nascimento e o Camarote Diego Hypólito.

A veterana recebeu mais de metade dos votos para sair e figurou com a porcentagem de 58,91% de rejeição. O segundo mais votado foi Vinícius, com 36, 39%. Já o irmão de Daniele Hypólito esteve longe de deixar a atração da Rede Globo; ele recebeu um índice ínfimo de 1,4%.





No discurso, Tadeu centralizou o embate entre Vilma e Vinícius. "Quando eu terminar, seremos 10. O tão desejado Top 10! Diego, eu te peço licença para falar deste duelo entre Vilma e Nascimento. A Vilma tem dois momentos: com o Diogo e sem o Diogo. Mesmo seguindo sozinha, ela continuou com foco em quem mexeu com o filho dela. A Aline saiu, agora é o Vinícius", declarou.

"A Vilma tem uma das coisas mais importantes de um reality show: a autenticidade. Ela é natural, simples, fala o que tem que falar. Se o que ela disse foi bom ou ruim, se fez bem ou mal, isso é outra história", prosseguiu o apresentador da atração dirigida por Rodrigo Dourado.

"Sabe o que é estranho? Não é ver uma pessoa de 68 anos sonhar com o BBB, estranho é alguém achar estranho isso. O nome dela é Vilma Nascimento, vem para cá, Vilmoca", finalizou Schmidt ao cravar a eliminação da mãe de Diogo Almeida.