Reprodução Globoplay Vitória Strada e Mateus no 'BBB 25'

Mateus Pires, ex-integrante do grupo de camarotes do "Big Brother Brasil 2025", teve uma passagem intensa no programa da Globo, principalmente pelos conflitos com Vitória Strada, com quem formou dupla na fase inicial da atração apresentada por Tadeu Schmidt.





O arquiteto conta como tem lidado com os haters, fala da amizade com a atriz e entrega planos para carreira musical, em entrevista à Coluna Play, do "O Globo". "Tem aquela galera que quer te diminuir. Mas eu acho que faz parte também, não tem como agradar a todos. E acho que as consequências negativas são muito pequenas comparadas às positivas. Você fica muito atordoado ao sair, e acredito que isso seja normal. Mas eu sinto que estou conseguindo tirar o melhor proveito de toda a situação", disse.





"As únicas pessoas que sabem exatamente o quanto uma amizade é forte são os dois que estão na relação. É muito fácil pegarmos nosso dedo, apontar para as pessoas e fazer julgamento das amizades alheias. Mas a verdade é que eu e a Vitória já passamos por tanta coisa juntos, e o programa é mais uma provação da nossa amizade. Não liguei muito para os comentários, porque na verdade eu sei que eles não são reais", acrescentou.



Criticado pelos vídeos cantando em redes sociais, o arquiteto afirmou que se dedicará aos estudos de canto e falou das reações do público e dos memes feitos por internautas. "A reação do público é realmente linda. Eles criaram o meme e eu não esperava que tivesse essa proporção toda. Foi muito gostoso de ver, a galera da internet é muito criativa. E não me sinto ofendido mesmo com relação a isso", argumentou.





"Eu acho que posso me considerar uma pessoa que não se leva tanto a sério nesse sentido. Porque eu não sou profissional nisso, e às vezes posso achar que estou mandando bem e estou mandando mal, e está tudo bem também. Eu só canto por hobby por enquanto, mas amaria ter alguma oportunidade. Eu com certeza vou entrar numa aula de canto, então não se preocupem. Tenho planos para transformar esse hobby em algo concreto", contou.