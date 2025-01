Reprodução/Globo Diego Hypólito se emociona com discurso de pastor no BBB 25





Na noite desta quarta-feira (22), o Big Brother Brasil recebeu o pastor Fábio Lacerda, que foi levado à casa pela dupla Cesar Menotti e Fabiano para realizar um show para os brothers.



Em dado momento da noite, o pastor pediu a palavra à dupla e começou a pregar para os participantes do reality.

"Eu sou pastor de uma igreja, mas Deus está acima de qualquer igreja, Deus está acima da religião. E podem ter muitos momentos na nossa vida, na vida de vocês, quem sabe aqui dentro nesse momento, um momento em que às vezes você chora por dentro, e você acha que ninguém tá te ouvindo", iniciou o pastor.

"Mas é nessa hora que Deus pergunta pra você, e ele quer que você responda pra ele: tá chorando por quê?", finalizou o pastor, ao iniciar a cantar a canção "Tá Chorando Por Quê?", da artista cristã Amanda Wanessa.

O discurso deixou alguns brothers da casa imóveis, mas fez o medalhista olímpico Diego Hypólito se emocionar e chorar.

A participação do pastor no programa também gerou debate entre os telespectadores. Nas redes sociais, alguns fãs do reality questionaram o intuito da presença do pastor, alegando que 'quarta-feira não é dia de culto'.

#BBB25 ou Show da Fé? 🤣 Cesar Menotti & Fabiano levaram o irmão para participar do Show de Quarta do reality. Fábio é pastor; ele cantou louvores e falou palavras de fé para os brothers, que se emocionaram muito. (🎥: @tvglobo) pic.twitter.com/gbcIWMtwCl — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 23, 2025