Reprodução Globoplay - 23.1.2025 Aline no "BBB 25"

Primeira líder do programa ao lado de Vinícius, Aline foi punida pela produção do "Big Brother Brasil 2025" ao descumprir uma regra do reality. Na última quarta-feira (22), antes de ser "proibida" de beijar o ator Diogo Almeida, a sister foi notificada da ação e descobriu qual consequência foi destinada a ela.







"A gente está sendo vigiado o tempo todo! A todo instante!", disse ela ao ser punida. A baiana tinha tirado o microfone para tomar banho. Quando saiu do banheiro, começou a conversar sem fazer uso do dispositivo, algo terminantemente proibido, segundo as regras da atração de convivência da Rede Globo.





Como consequência, Aline perdeu 50 estalecas, espécie de dinheiro que os confinados usam para comprar coisas dentro do reality. Antes disso, ela tinha perdido o mesmo valor, porque tinha levado leite em pó da cozinha do VIP para o quarto do líder."Eu disse, mas é teimosa", repreendeu Vinícius.





O que pode acontecer?

Caso os brothers e sisters atinjam o número máximo de punições, todos da casa são punidos e vão para o "Tá Com Nada". Nessa dinâmica, a divisão VIP e Xepa cai por terra e todos consomem o mesmo cardápio alimentar, que é restrito a poucos alimentos, como arroz, feijão e goiabada.