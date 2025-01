Divulgação/Globo Depoimentos dos ex-BBBs

A partir desta terça-feira (7), a TV Globo exibe a série documental ‘BBB: O Documentário - Mais que uma espiada’, que vai até o dia 10 de janeiro, logo após a novela 'Mania de Você'. O especial antecipa a estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil, prevista para o dia 13 de janeiro, e promete revisitar os 22 anos do reality show de forma inédita. Para quem não sabe ou não se lembra, os dois primeiros anos contaram com duas edições.

Dividido em quatro episódios, o documentário explora não apenas a trajetória do programa, mas também o reflexo das mudanças culturais e sociais que ele provocou na sociedade brasileira. Com depoimentos inéditos de ex-participantes e protagonistas do BBB, o documentário oferece uma visão nunca antes vista, com relatos sobre o impacto do programa na vida de cada um e nos debates que ele gerou ao longo das edições.





Primeiro episódio: ‘A Era da Fama’: O primeiro episódio começa com a história do surgimento do formato na Holanda e sua rápida adaptação e sucesso no Brasil. Entre os depoimentos, destaque para a participação de nomes históricos como Grazi Massafera (BBB5), Sabrina Sato (BBB3), Kleber Bambam (campeão do BBB1), Cida (campeã do BBB4), além de Marisa Orth e Pedro Bial, que relembram os bastidores e a construção inicial do programa.

Segundo episódio: ‘A Seleção’: O segundo episódio aborda a diversidade e inclusão no programa, com ênfase em momentos marcantes como a participação de Ariadna (primeira mulher trans do BBB11), Vanessa (BBB14), Juliana Alves (BBB3), e o histórico Gil do Vigor (BBB21). Essas histórias refletem a importância do programa ao tratar de questões raciais e sociais com grande repercussão.

Terceiro episódio: ‘Os Conflitos’: O penúltimo episódio explora os grandes conflitos que marcaram o programa, além da evolução do BBB com as redes sociais. Ex-participantes como Ana Paula Renault (BBB16), Emily Araújo (BBB17), Manu Gavassi (BBB20) e Tiago Leifert comentam sobre como o jogo se transformou na era digital e as mudanças na percepção do público.

Quarto episódio: ‘As Vitórias’: O último episódio traz uma reflexão sobre as vitórias que entraram para a história do reality, com depoimentos de vencedores como Jean Wyllys (BBB5), Thelma Assis (BBB20), Juliette (BBB21) e Davi Brito (BBB24). Tadeu Schmidt também participa, compartilhando sua experiência como apresentador das últimas edições.