Reprodução Conheça Matteus do BBB 24

A lista dos integrantes do BBB 24 ganhou o nome de Matteus, de 27 anos, de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O rapaz é engenheiro agrícola e já foi participante do Mister Brasil.

Nascido em Alegrete, Matteus foi abandonado pelo pai quando a mãe ainda estava grávida. Apesar disso, teve a chance de conhecer a paternidade através da figura do padrasto, que entrou na vida do engenheiro quando ele tinha 5 anos.

Já adulto, ele foi inscrito pela mãe na competição de beleza Mister Brasil. A intenção da matriarca era que perdesse a timidez e se soltasse mais. Apesar disso, Matteus conta que nunca alcançou as maiores colocações do concurso.

"Sou simples. Cato bosta e domo cavalos", diz orgulhoso o engenheiro, que trabalha em uma propriedade onde o padrasto é o capataz.

O intuito do rapaz com o BBB 24 é de dar uma vida melhor para os familiares e principalmente para a avó, quem dedica o maior respeito.

"Minha vó é tudo para mim, me criou, me deu a base de tudo. Sempre foi uma pessoa que nunca foi turrona, de me obrigar a fazer as coisas. Me ensinou o que era certo e disse para eu valorizar as coisas simples da vida", declarou.