Reprodução Camila Moura posta 'indireta' para Lucas Buda e novo affair

Após as notícias de que Lucas Buda estaria vivendo um novo affair, a ex-mulher do capoeirista, Camila Moura, publicou uma foto nas redes sociais que tem sido vista como indireta ao novo casal.



Camila compartilhou uma sequência de imagens toda produzida em seu perfil do Instagram. Em uma delas, ela segura um bolo com a palavra "Livramento". Na legenda, reforçou a mensagem: "Livre", escreveu Camila Moura.

Os seguidores reagiram à suposta indireta. "Só postou isso porque o Lucas já está com outra", escreveu uma internauta. "Nem tudo são perdas, às vezes é livramento mesmo", comentou mais uma.







Entenda

O ex-BBB Lucas Buda estaria vivendo um affair com a funkeira Nina Capelly, prima de MC Binn, seu ex-colega de confinamento. O envolvimento entre os dois foi confirmado pela cantora em entrevista à revista Quem. Ela definiu o romance como um "encontro de almas".

De acordo com Nina, ela e Buda foram apresentados por sua empresária e estão juntos há duas semanas. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", comentou a funkeira.

Camila Moura pediu o divórcio do capoeirista quando ele ainda estava no BBB. Relembre aqui.

