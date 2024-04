Reprodução Instagram - 20.4.2024 Davi Brito

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (30) para agradecer a ajuda que recebeu depois de ter tido a conta do Instagram hackeada. O baiano soma mais de 10 milhões de seguidores somente nesta plataforma e tinha ficado sem acesso à própria conta.



“Pessoal, boa noite. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta foi recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí voltando às atividades com todo vigor”, iniciou.



O ex de Mani Rego afirmou ter ficado “triste” após o episódio, além de ter afirmado que “não está sendo fácil”. “Fico muito triste. Estou muito triste, muito, muito, muito, muito, muito com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil”, desabafou.



“Mas, com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem. Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe e conta recuperada com sucesso. Muito obrigado. A palavra é 'gratidão'. Um beijo, fiquem com Deus", finalizou.



Davi Brito é o participante do “Big Brother Brasil 2024” que mais alcançou seguidores durante e após o reality. A popularidade do baiano, inclusive, rendeu a ele um documentário biográfico produzido e exibido pelo Globoplay — plataforma de streaming do Grupo Globo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp