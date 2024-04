Reprodução/Instagram Ex-BBBs relatam problemas financeiros e falta de trabalho após final de reality show

A situação financeira dos participantes do BBB 24 tem se tornado assunto nas redes sociais, depois que alguns deles expuseram a falta de oportunidades de trabalho devido ao contrato com a TV Globo, que, segundo eles, proíbe até mesmo que recebam lanche por permuta.

Maycon, o primeiro eliminado, usou as redes sociais na sexta-feira (26), para desabafar, afirmando que “a situação está péssima”, e fez um alerta a quem deseja se inscrever para as próximas edições. Além de Maycon, os ex-BBBs, Michel, Leidy Elin e Juninho já se manifestaram sobre a falta de oportunidades de trabalho após o fim do programa.

Também por meio das redes sociais, o perfil do professor de geografia fez um relato sobre problemas financeiros e dívidas. "Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para TODOS ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo, ou gastando o que não tem em busca de oportunidades", entregou o profissional.

Todo mundo assinou esse contrato sem ler? É isso?

Eu hein

pic.twitter.com/0CdZGgnP26 — Babi (@babi) April 27, 2024

Leidy Elin também desabafou sobre a atual situação. "Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia", lamentou a trancista.

O motoboy Juninho, que retomou o trabalho como entregador, publicou um vídeo em que agradece ao apoio dos fãs e deixou uma recado aos ex-colegas de confinamento.

“Quero dizer aos meus amigos, ex-participantes do BBB, que estão se abrindo sobre as dificuldades que estão tendo de trabalho e de oportunidades (...) É difícil o momento que todos nós estamos passando, lembrem-se, vocês que são do bem, vai dar certo. Mantenha a fé! Eu tenho certeza que vai dar certo, porque essa galera [os fãs] que toma esse tipo de atitude não deixa a gente esquecer que tem gente torcendo pela gente”, disse o motoboy.

Mini carta aberta aos meus amigos ex-participantes do #bbb24 e um agradecimento aos meus fãs e aos 127 lobos por chegar nesse momento trazendo mais luz! #posbbb #vidareal #cartaaberta pic.twitter.com/3Yz8l5ubB8 — Juninho 🏍️ (@motoboy_juninho) April 27, 2024

Lucas Buda, que ficou em sexto lugar no programa, também relatou problemas financeiros, admitindo que está devendo para a equipe que o apoia nas redes sociais.

"Estou devendo todas elas (...) São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno", admitiu o professor de educação física, que foi exonerado do cargo em uma escola pública durante sua participação no reality da Globo.

Vale lembrar que neste ano a Globo tornou-se a agenciadora exclusiva de todos os integrantes do grupo Pipoca. Isso torna a emissora responsável pelas vendas publicitárias nas redes sociais, projetos de conteúdo de marca e ações comerciais na televisão que envolvam esse brothers.

A atitude da Globo acontece como resposta ao domínio de grandes agências que já faturaram alto com ex-BBBs após o programa. A emissora agora entra para brigar por espaço nesse mercado milionário de influências, o contrato com os participantes termina em junho.