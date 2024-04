Reprodução/Globo Wanessa Camargo 'tira satisfação' com membro de sua equipe que a ignorou no BBB

Enquanto estava confinada na casa do BBB 24, Wanessa Camargo chegou a cogitar que estaria cancelada aqui fora, após ser "ignorada" por uma pessoa de sua equipe durante uma festa no reality. Nesta quarta-feira (24), a cantora "tirou satisfação" com uma de suas bailarinas que participou do show de Gloria Groove no programa.



De volta aos trabalhos pós-BBB, Wanessa deu um "puxão de orelha" na dançarina. "Achei que ela tinha me abandonado. Ela não olhou na minha cara!", disparou Wanessa, em tom de brincadeira. "Para, eu não podia, estava trabalhando", respondeu Monique, a bailarina, que recebeu um abraço da artista.

a wanessa toda felizinha que voltou a ensaiar pra fazer show 🥹



e ela no final com a bailarina que foi fazer show lá no bbb kkkkkkkkkk ai pic.twitter.com/F8hPdPw46H — leticia w. (@letspfcw) April 24, 2024

Vale lembrar que, no BBB, a filha de Zezé Di Camargo chegou a desabafar sobre o episódio em conversa com os colegas. "A Monique me ligou no meu aniversário, a gente se falou, tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse", disse ela.

"Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", continuou Wanessa Camargo. Bin Laden, que se juntou à conversa, tentou tranquilizar a cantora: "Para, elas são da sua equipe. Pode ter sido uma ordem da produção do programa".

De fato, alguns artistas que se apresentaram no programa já comentaram que são orientados pela produção a não interagir diretamente com os participantes para não haver interferências no jogo.

