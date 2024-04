Reprodução/Instagram Mani Reggo solicitou patente do nome Calabreso antes de término com Davi

Mani Reggo, ex de Davi, vencedor do BBB24, solicitou a patente do nome "Calabreso" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão vinculado ao Ministério da Economia. O termo, criado pelo humorista Toninho Tornado, ganhou destaque em todo o Brasil após ser dito por Davi no programa, durante discussão com ex colega de confinamento, Lucas Henrique.

A solicitação foi feita em nome do Instituto Maria Preta, com apoio de Mani, ainda em fevereiro desde ano, antes das polêmicas envolvendo o fim do relacionamento com o baiano.

As solicitações de registro incluem os termos "Calabreso" e "X-Calabreso" e ainda estão aguardando prazo de apresentação de oposição. A ação se deve aos lanches criados por Mani Reggo, que é dona de uma barraca de lanches em Salvador, que se tornou uma espécie de ponto turístico durante a participação de Davi no reality show da TV Globo.

O registro do nome Calabreso também foi solicitado pela empresa Nos Stop Produções, que pertence ao empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendez.

