Reprodução BBB 24: Juninho é eliminado com rejeição

O ex-BBB24 e motoboy Juninho se pronunciou sobre o posicionamento de Babu Santana no "Mais Você" nesta terça-feira (16). Em uma live aberta no Instagram, o ex-participante agradeceu pela defesa de Babu quanto as falsas acusações de assédio que recebeu enquanto estava confinado no " Big Brother Brasil 24 ".



Juninho afirma que "não esperava" pelo posicionamento de Babu no programa comandado por Ana Maria Braga e agradece pela atitude do ex-participante do BBB20. Segundo ele, a live era uma maneira de colocar um ponto final nos "acontecimentos desagradáveis" que ocorreram na edição.

"Foi estranho ver uma pessoa que tenho um carinho se pronunciado em um assunto tão importante na minha vida. Jamais imaginei que o Babu pudesse contribuir ativamente com essas falas corajosas, com esse posicionamento corajoso. Ele foi o único que teve a coragem de se colocar de uma maneira tão importante dentro da situação, em um momento adequado para dar a devida a visibilidade que o assunto merece", diz Juninho.

O ex-BBB afirma que sempre foi fã do ator e que possui um carinho gigante pela forma como ele o defendeu naquele momento, afirmando que irá agradecer pessoalmente o ídolo.

"Eu não esperava nada diferente, inclusive de um homem assim como eu, preto que entende o quão é difícil a gente vive a nossa vida de forma simples e natural, e não ter que ser comedido o tempo todo para que não possa ocorrer acusações e difamações", continua.

Quem teria enviado a participação de Babu no "Mais Você" teria sido a filha de Juninho. Ele reforça que sabe que "não houve nenhum crime" e que "as filmagens comprovam cada passo" que deu na casa. "Sinceramente, eu não conseguia entender o porquê isso não alcançou as pessoas no devido momento", afirma.

Ele corrobora com o discurso de Babu, dizendo que "várias pessoas pretas passam por esse tipo de situação, mas a grande maioria delas não têm vídeos que possam comprovar que não houve nenhum tipo de atitude que possa prejudicá-la".

Juninho diz que tentou ser elegante e educado com toda a situação, repostando vídeos que reforçasse o seu posicionamento sobre o assunto.

Babu no 'Mais Você'

Na manhã desta teça-feira (16), os atores e ex-BBBs Babu Santana e Kaysar Dadour participaram do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Durante o bate-papo, Babu aproveitou o momento para comentar a falsa acusação de assédio que um dos participantes teve no período em que esteve confinado. Em seu discurso, o ator relembrou a participação do motoboy Juninho, trazendo as consequências que uma acusação como essa poderia ter gerado caso não fosse filmada.

"O bicho-papão estava de cara para vocês aí, a todo momento! É aquilo: eu lembro de uma situação do Juninho que, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras ali, ele poderia estar preso numa acusação que fizeram contra ele, de um homem preto da nossa sociedade que sofre uma acusação [de assédio] que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, ele estaria preso ou morto", afirma o ator.

