Na manhã desta teça-feira (16), os atores e ex-BBBs Babu Santana e Kaysar Dadour participaram do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. A ida a atração matinal era para comentar a edição desse ano do Big Brother Brasil, que chega ao fim hoje a noite.

Durante o bate-papo, Babu aproveitou o momento para comentar a falsa acusação de assédio que um dos participantes teve no período em que esteve confinado. Em seu discurso, o ator relembrou a participação do motoboy Juninho, trazendo as consequências que uma acusação como essa poderia ter gerado caso não fosse filmada.

caralhooooo o babu grandão falando sobre a falsa acusação que o juninho sofreu durante essa edição… ana maria pediu até intervalo pic.twitter.com/z8II8ulwqr — frank (@exaustu) April 16, 2024

"O bicho-papão estava de cara para vocês aí, a todo momento! É aquilo: eu lembro de uma situação do Juninho que, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras ali, ele poderia estar preso numa acusação que fizeram contra ele, de um homem preto da nossa sociedade que sofre uma acusação [de assédio] que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, ele estaria preso ou morto", afirma o ator.

Durante uma discussão com Alane e Beatriz, o motoboy foi acusado de ter cometido assédio com outras participantes. A reação de Babu foi elogiada por seguidores, que afirmavam que ele era o único que teria "relevância pra fazer algo assim num programa da tv aberta”.



Outro concorda com a fala do ator: "Fala paizão. É importante falar sobre isso. Se não tivesse VAR, Juninho teria sido punido injustamente".



Juninho comentou a acusação que sofreu assim que foi eliminado do confinamento. Ele diz: "Sem dúvidas, o momento em que fui acusado de assédio foi o mais difícil para mim. Mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo, porque não me foi dito diretamente, eu já sabia que tinha algo muito errado ali.”

