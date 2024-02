Reprodução/Globo - 05.02.2024 Juninho foi criticado por usar gíria 'tocar' no 'BBB 24'

Durante a madrugada desta segunda-feira (5), MC Bin Laden, Rodriguinho, Juninho, Fernanda e Pitel conversavam sobre o desentendimento do motoboy com Alane.

"Tudo é um grande ponto de vista e o único ponto de vista que vale é o do Brasil. A gente vai descobrir terça-feira o que eles acham", disse Pitel.

"Para mim, ela não é nada de elegante. Ela é uma cobra que se disfarça quando quer, parceiro. Serpente sinistra mesmo. Fica ali e daqui a pouco ela sai que nem o exorcista", opinou Juninho. Depois, o brother imitou a voz de Alane durante as discussões, arrancando risos do grupo.

"Eu vou fazer essa voz amanhã no Sincerão, vocês vão ver", continuou Juninho. "Se você fizer ninguém vai aguentar", respondeu Fernanda, rindo.

O motoboy compara mais uma vez a voz da sister com o vocalista do Sepultura e os participantes riem. "Para com isso", diz Pitel.

