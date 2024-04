Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Veja o resumo desta segunda-feira (15) no 'BBB 24'

A madrugada desta segunda-feira (15) foi marcante para o trio de finalistas do "Big Brother Brasil 2024" : Davi Brito, que venceu a última prova de resistência do programa, e o casal formado por Isabelle e Matteus, que conseguiu voltar do último paredão da edição .







Preocupação com Alane

Após deixar o reality com 51,11% dos votos em um paredão acirrado, a bailarina se desestabilizou. Ela começou a se bater e a xingar a si própria. Em meio ao descontrole, foi acolhida pelos competidores que continuaram na competição.





Apresentador do "BBB" desde 2022, Tadeu Schmidt também se mostrou preocupado com o comportamento da eliminada. Quando a encontrou no palco do programa, prestou apoio e elevou a participação dela na atração.

Defesa para vencer o prêmio

Cada finalista gravou um vídeo para o público explicando por quais motivos deveriam ganhar o título de campeão do "Big Brother Brasil 2024". Davi ressaltou o desejo de pagar a faculdade de medicina.





Isabelle agradeceu o retorno do paredão e enfatizou a importância cultural de Parintins, município no Amazonas. A manauara pediu o apoio das mulheres e dos conterrâneos do estado, localizado no noroeste do Brasil, para que votassem nela.





Já o gaúcho Matteus relembrou as dificuldades financeiras que enfrentou ao longo da vida e voltou a dizer que gostaria de ganhar o prêmio para ajudar os familiares. Assim como Isabelle, agradeceu por ter voltado da última berlinda. Ele ainda pediu o apoio dos moradores do Rio Grande do Sul.





Comemoração

Depois da saída de Alane, o trio de finalistas pôde comemorar. Os brothers ganharam um espumante e também assistiram a alguns trechos da participação deles no "BBB 24".

Davi brincou sobre voltar ao reality

Mesmo confinado, o baiano demonstrou a vontade de retornar ao "Big Brother Brasil" já na temporada de 2025. O ex-motorista de aplicativo disse que "o 'BBB está acabando', mas que se o convidassem "de novo no ano que vem", ele voltaria.

Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Davi Brito no 'BBB 24'





Affair de Alane mandou recado à ex-sister

Apontado como affair da bailarina, Denis Pinhoti resolveu mandar uma mensagem para a eliminada do programa. "Foi tudo lindo" Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas", escreveu ele.





O futuro da relação era dado como incerto por fãs de Alane. Isso porque a ex-sister se envolveu com Nizam no confinamento e, mesmo que tenha colocado um fim na relação com o ex-brother, internautas especularam que Denis não fosse manter contato com a atriz.

Reprodução/Globo - 09.04.2024 Alane no 'BBB 24'





Fafá de Belém fez convite para a paraense

A renomada cantora veio a público convidar Alane para ser a primeira embaixadora da "Varanda de Nazaré". O evento cultural e religioso foi criado por Fafá e divulga o Círio de Nazaré para brasileiros de todo o país.





Mabelle terminou a noite aos beijos

Matteus e Isabelle celebraram o retorno do paredão. Juntos no quarto Fadas, eles foram dormir na mesma cama e trocaram vários beijos. Eles ainda relembraram dos altos e baixos da relação deles, visto que já se votaram e não eram aliados no início do "BBB 24".

Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Matteus e Isabelle se beijam





