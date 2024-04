Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Beatriz será eliminada? Resultado surpreende; veja

Nesta quinta-feira (11), o público conhecerá o top 4 do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, Beatriz Reis será a 20ª eliminada da edição, saindo do reality com rejeição. O paredão é disputado entre a atriz, Davi Brito e Isabelle Nogueira.

Embora tenha sido favorita ao prêmio do "BBB 24" semanas atrás, Beatriz Reis irá encarar uma dura realidade nesta noite, ao ser eliminada com rejeição. Na última parcial, das 21h, a sister registrou 72,1% dos votos. A pontuação diminui drasticamente as chances de reviravolta.

Atrás da anunciante do Brás está o participante Davi Brito. Apesar de estagnar na segunda posição, o baiano se mantém distante do alcance de Beatriz. O brother registrou 18,5% dos votos.

Quem assume a preferência do público é a participante Isabelle Nogueira, que, na última semana, desenvolveu uma relação amorosa movimentada com o gaúcho Matteus. A amazonense se isola com 9,5%.

