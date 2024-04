Reprodução/Instagram Camila Moura desabafa após pedido de desculpas de Buda: 'Me reerguer'

Nesta quinta-feira (11), Camila Moura apareceu nas redes sociais para fazer um desabafo após receber um pedido de desculpas do ex-marido , Lucas Buda.

Nos Stories do Instagram, a professora agradeceu pelo carinho do público desde a saída do brother do BBB 24 e abriu o coração sobre a repercussão do caso.





"Acho que dizer o óbvio, né. Existe uma vida real, pessoas com sentimentos e emoções, por trás da telinha do celular. Eu sou uma pessoa de verdade e tenho que lidar um turbilhão de coisas, como todo mundo tem que lidar", começou ela.

Na sequência, Camila fez questão de ressaltar como está se sentindo. "Queria dizer que estou bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia para colocar a cabeça no lugar e seguir adiante. Nada melhor do que um dia atrás do outro, esse tem sido o meu mantra", afirmou.

"Em breve irei me reerguer, respeitando o meu tempo! Obrigada pelo carinho, vocês são incríveis", completou Camila.

