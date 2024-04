Reproduçao TV Globo Beatriz foi comparada à Valdirene, de 'Amor à Vida' (2013)

Beatriz Reis, participante do “Big Brother Brasil 2024” , já declarou que não vai deixar o programa caso for a mais votada do paredão desta quinta-feira (11), no qual enfrenta Davi e Isabelle . A fala da sister dividiu opniões entre os espectadores e fez com que ela fosse comparada à Tata Werneck.



Isso porque, em 2013, a atriz interpretou uma personagem que entrava no “BBB” e se recusava a sair da atração, assim como Beatriz disse no confinamento. A personagem era Valdirene, do folhetim das nove “Amor à Vida”, escrita pelo novelista Walcyr Carrasco .



“Eu posso desamair, posso ter uma crise, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei explicar, é um negócio tão forte, um fogo, uma chama, um negócio, que eu não aceito passar por aquela porta antes do dia 16”, contou, em conversa com Alane e Isabelle.



De acordo com enquetes feitas pela reportagem do iG Gente , a eliminada deste paredão deve ser Beatriz, com aproximadamente 73% dos votos. Querida pelo público no início do jogo, ela teve embates com o favorito da edição, o baiano Davi Brito.

Confira as comparações entre Tata Werneck e Beatriz Reis:

Gente agora eu percebi que a Beatriz é só um personagem da Tatá Werneck — Juninhe (@gaiatex) April 11, 2024





beatriz vai fazer igual a vadirene (tata werneck) quando for eliminada — Julia (@julialinap) April 11, 2024





Já dei meu voto na Beatriz

Ansiosa pra ver ela dando uma de tata werneck quinta feira kkkkkkkkk — AZZY🏳️‍🌈 (@Azzymarques) April 10, 2024





a beatriz vai fazer igual a personagem da tata werneck quinta feira na hora de sair da casa kkkkk — ◡̈ (@seondriv) April 10, 2024





