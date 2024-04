Reprodução / Instagram BBB 24: filha de Tom Cavalcante defende Beatriz: ‘Gentil’

Após ter sido citada por Beatriz no BBB 24, Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, com quem a vendedora fez um curso de teatro em 2016, defendeu a sister em uma entrevista para a “Quem”.

Para a influenciadora, Bia não criou um personagem no reality. "Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa , gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem", afirmou.

Além disso, Maria relembrou que a vendedora era muito modesta. "Lembro que íamos à cantina e ela dizia que preferia ficar na sala. Hoje, vendo as dificuldades que ela fala que passou, percebo que ela não ia porque não tinha dinheiro. Sempre que lembro disso, fico triste por nao ter percebido na época", contou.

A filha de Tom Cavalcante ainda revelou a torcida: "Eu sou fadas. Torci muito para esse Top 5. Que vença o que a maioria escolher".

