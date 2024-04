Reprodução BBB 24: prova do finalista começa com tensão; veja como vai funcionar

Com a eliminação de Beatriz Reis nesta quinta-feira (11), os participantes Davi Brito, Matteus, Alane Dias e Isabelle Nogueira entraram em uma disputa direta para garantir uma vaga na final do reality. De resistência, a última prova da temporada premiará o vencedor com um carro modelo S10, avaliado em no mínimo R$240 mil.

Promovida por uma empresa de carros, a dinâmica foi montada para desafiar os limites dos participantes. Os brothers devem ficar escorados em um pilar giratório, enquanto enfrentam diversas adversidades, como 'chuva' e 'vento'.

Eles também devem segurar, com pelo menos uma das mãos, um disco que ilustra a logo da marca patrocinadora. Caso o objeto caia, o participante estará automaticamente eliminado.

A dinâmica já começou tensa, isso porque Alane Dias não teve tempo de se recuperar do abalo da eliminação da amiga Beatriz Reis. Davi Brito também se mostrou apreensivo logo na primeira vez que a 'chuva' foi ativada.









