Reprodução BBB 24: Lucas Buda revela qual foi o maior arrependimento no reality

O participante do "BBB 24" Lucas Buda revelou nesta terça-feira (9) qual foi o maior arrependimento dele no reality. Em conversa com Isabelle Nogueira, o brother fez uma análise sobre a trajetória.

Na área externa, a sister Isabelle Nogueira questionou se Lucas Buda se arrepende de algo que fez durante o período de confinamento. Em resposta, ele apontou que não carrega arrependimentos, apenas lamenta não ter se aproximado da amazonense antes, sabendo agora que poderiam ser aliados de estratégia.

O capoeirista também refletiu sobre as próprias atitudes, argumentando que as escolhas que tomou o levaram até a reta final do reality. Ele também demonstrou a ansiedade para reencontrar Camila Moura, quem ele ainda não sabe que é sua ex-esposa.

"A saudade aperta. Aquela expectativa será que vou ver ela hoje. Será que semana que vem, será que quinta-feira...", analisou.

Lucas Henrique 💬: "A saudade aperta. Aquela expectativa será que vou ver ela hoje." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UXlL7JDkRK — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024









Na última semana, a Justiça do Rio de Janeiro oficializou o pedido de divórcio de Camila Moura e Lucas Henrique 'Buda'. A ação foi enquadrada no termo litigioso, levando em consideração que o capoeirista está confinado e ainda não sabe do desejo pela separação.

Sendo assim, apenas com base no pedido de Camila a união foi dissolvida. Os próximos passos envolverão a partilha de bens, que tem como foco um apartamento financiado.

O casamento chegou ao fim após Camila Moura deixar claro que o envolvimento de Lucas com a sister Giovanna Pitel dentro do reality foi uma traição, configurando a quebra de combinado entre ela e o capoeirista.

