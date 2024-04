Reprodução / Instagram Capota ônibus em que viajava Vinicius, ex-BBB 24

O quinto eliminado do BBB 24, Vinicius, sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (8). O ônibus, que estava indo de Maringá para Londrina, capotou, mas o ex-BBB não teve nenhum ferimento grave e ainda ajudou outros passageiros a sair do veículo. Quase dez anos atrás, ele sofreu um acidente automobilístico que o deixou sem uma perna.

"Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando", contou o paratleta.

"Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", explicou.

"Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e o motorista do ônibus está preso nas ferragens", continuou o paranaense.

Apesar do susto, ele seguiu viagem até Londrina e agradeceu por ter sobrevivido a outro acidente: "Estou bem, a caminho de Londrina. Susto grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto".

