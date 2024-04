Reprodução BBB 24: Matteus se declara e confessa vontade de ficar com Isabelle

Após aproximação na madrugada deste domingo (7), Matteus decidiu conversar com a sister Isabelle sobre os próprios sentimentos. Durante o almoço do anjo, o gaúcho confessou ter vontade de ficar com a aliada, mas enfatizou os riscos que a atitude traria ao jogo do "BBB 24".

Último anjo da temporada, Matteus escolheu Davi e Isabelle para compartilhar o almoço especial. Durante a dinâmica, os participantes tocaram no assunto do quase beijo entre o gaúcho e a dançarina.

"Eu sou solteiro. Uma coisa que eu vejo é que, aqui, a gente tem que viver e aproveitar. Só que também está na final do jogo, não quero prejudicar alguém. Quantos não gostariam de estar no meu lugar, dançando contigo e tendo oportunidade de ficar contigo? Imagina! Muita gente gostaria, e eu gostaria. Só que eu não vejo o momento agora", declarou Matteus.

Devido à reta final do reality, o brother apontou que provavelmente a dupla trocará votos. "Eu já sei que tu já fica 'tchonga' da cabeça só da gente dançar. Imagina se a gente fica e, hoje à noite, tu vota em mim e eu voto em ti? Também tem a questão que eu e a [Denizi]Ane paramos de ficar aqui dentro da casa. E eu quero conversar com ela lá fora", admitiu.

Na conversa, Isabelle também afirmou estar priorizando o jogo em detrimento da relação amorosa. Além disso, a sister mencionou o breve relacionamento entre o gaúcho e a participante já eliminada Deniziane.

"Depois de tanto falarem sobre isso, eu comecei a pensar mesmo. Você é um homem muito bonito, eu amo dançar com você, e eu também viveria esse momento. Porém, me traria muita culpa pelo que você viveu com outra pessoa aqui dentro. Por isso, eu não viveria [um romance com você]. Eu não troco uma eternidade por momento", adicionou.



