Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Camila Moura e Lucas Henrique

Camila Moura, ex de Lucas Henrique, atual participante do "Big Brother Brasil 2024", usou as redes sociais para responder o questionamento de alguns internautas sobre a possibilidade de uma gravidez dela.







Isso porque, recentemente, ela contou aos fãs que estava com mal-estar. Como um dos sinais da gravidez é o enjoo, os seguidores de Camila começaram a indagá-la sobre uma possível gestação.





No entanto, a ex de Lucas Buda negou os boatos e rumores de que estaria esperando um herdeiro do competidor do "BBB 24". Para enfatizar que não estava grávida, ela ainda filmou absorventes que tem no banheiro e confirmou que havia menstruado.





"Dia dois do ciclo, está vendo aqui. Não, porque Deus me ama", disse enquanto mostrava os absorventes. Camila Moura decidiu colocar um fim na relação com Lucas Henrique depois dos flertes do capoeirista direcionados à Giovanna Pitel, outra participante do reality.





