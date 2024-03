Instagram Adélia Soares e Camila Moura

A família do participante do BBB24 Licas Henrique, conhecido como Buda, está acusando a esposa do brother, Camila Moura, teria sequestrado ou que não queira devolver as redes sociais e senhas pessoais de Lucas. A advogada da professora, Adélia Soares — que já participou do programa na 16ª edição —, abriu uma live no Instagram nesta sexta-feira (29) para comentar sobre as acusações que a cliente vem sofrendo.

A advogada começou a live dizendo: "falando sobre as últimas matérias que li e sobre especificamente a família do Lucas, que começou a se posicionar na internet, porque, até então, a Camila não abriu a boca para falar nada sobre isso. A família começou a fazer várias acusações".

"Deixa eu colocar o contexto legal de toda a situação. Quero deixar bem claro nesse primeiro momento que quem não permitiu que ela entregasse celular, acesso a redes e tudo mais que Lucas deixou com ela, fui eu", continuou Adélia. Segundo ela, inicialmente não o objetivo se posicionar sobre o assunto, mas que achou necessário uma vez que Camila está sendo atacada e acusada "injustamente".

A ex-BBB16 orientou que a professora não devolva o que Lucas havia deixado sob sua responsabilidade através de uma procuração. A não devolução se dá para que ela não enfrente problemas judiciais no futuro.

"Para a Camila, eu entendo que seria interessante, um ônus a menos, ela ter que continuar cuidando e fazendo a proteção do patrimônio do Lucas. O contrato de mandato, uma vez outorgado a uma pessoa, somente ela tem o poder de revogar essa procuração. A Camila simplesmente não pode pegar as coisas dele e dar para outras pessoas, sob pena dela responder por isso. Ela em momento algum se recusou a entregar desde que seja feito da forma correta", explica.

