Reprodução / TV Globo Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24, cutuca Thaís Fersoza

Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do BBB 24, apareceu nas redes sociais para alfinetar Thaís Fersoza, a apresentadora do “Bate Papo BBB”.

"Bom dia leitores de manchete -- cada dia mais eu acredito que vocês são só leitores de manchete --, eu tenho uma pergunta para fazer: quem é esse boneco de cera que colocaram ao lado do Ed Gama no Papo com o Eliminado", cutucou o merendeiro.

Apesar de não ter citado o nome da atriz, ficou claro que o comentário era sobre ela, já que é ela que apresenta a atração ao lado de Ed Gama. Thaís, inclusive, foi muito elogiada pela entrevista com o ex-BBB após criticá-lo pelos comentários machistas feitos dentro do reality.

"É um pensamento muito antigo achar que a mulher que está com uma roupa transparente está fazendo isso para provocar o homem, para chamar a atenção do cara. Não, ela está fazendo isso porque ela gosta, porque ela pode, porque o corpo é dela e porque ela pode usar a roupa que ela bem e entender usar. A real é essa", disse ela durante o programa.

Ela continuou, ressaltando a importância do respeito às mulheres: "É um assunto que vem sendo tão batalhado há tantos anos. Buscando um espaço há tanto tempo que ainda surpreende a gente ter que mais uma vez falar sobre isso. Desse respeito, desse olhar respeitoso a gente tem que ter com todos seja a roupa que a pessoa está usando, seja o que for.”

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp