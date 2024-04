Reprodução/Instagram Thais Fersoza

A atriz e agora apresentadora Thais Fersoza voltou a ser alvo de críticas por conta do desempenho no “Bate-Papo BBB”, que recebe os eliminados do reality. Na madrugada desta segunda-feira (1º), na entrevista com Fernanda Bande, ela polemizou ao usar o aparelho celular no meio da entrevista.



Enquanto a bailarina via os memes da participação dela no “BBB 24”, Fersoza pegou o celular e o colocou no ouvido. O tempo de uso foi rápido e brevemente a apresentadora o tirou da orelha e deixou no sofá, porém, mesmo assim, o momento rendeu críticas à ela.

a thais fersoza atendendo o celular no meio do programa? a fernanda toda feliz pedindo pra ela cantar, e a thais simplesmente ignorando a presença dela. #batepapobbb pic.twitter.com/lFsTE7n0SP — 𝒃𝒂𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 (@thebadllove) April 1, 2024



“Que profissionalismo é esse?”, questionou uma usuária do X, antigo Twitter. “Espero que esse seja o primeiro e o último ano dela no comando do ‘Bate-Papo BBB’”, escreveu outra. “Sendo 100% anti-profissional”, acusou ainda uma terceira.

Outros internautas, além disso, repercutiram o encerramento da atração. Isso porque, enquanto Ed Gama e Fernanda dançavam, Fersoza terminou o programa e não se juntou aos outros dois. “Antipatia”, definiu um internauta.

Confira a reação da web:

Eu acho que será o primeiro e último ano de Thaís Fersoza no Bate Papo BBB. Ela pegar o celular pra ouvir áudio no meio das entrevista pegou mal demais da conta. Foi o ápice do desinteresse de estar executando a função de entrevistar alguém. #BBB24 pic.twitter.com/g2eARY7OlD — Dieguinho (@diegoschueng) April 1, 2024





Vou defender Thaís Fersoza usando o celular - calma. Ela claramente usou porque viu que tava passando um VT e a câmera ficaria na Fernanda. Só não esperava a reação e o diretor de corte mudando. Dito isso: deveria estar usando o telefone? Não. Mas a realidade se impõe às vezes. https://t.co/imDJjJvXp3 — Fernando Oliveira (@fefito) April 1, 2024





ficou totalmente nítido o quanto thaís fersoza não se interessou por esse bate papo com a fernanda. usou o celular no meio da entrevista e, no fim, não dançou com ela (nem para fazer uma média). realmente, ed gama alivia esse pós para os eliminados com maestria #BBB24 pic.twitter.com/cX46a7ncR6 — escrava da OAB (@thaiisportela) April 1, 2024





a thais fersoza no celular no meio de uma entrevista que profissionais são esses? pic.twitter.com/tnUt1BlMB1 — gley (@stopgley) April 1, 2024





