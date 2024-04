Reprodução - Globoplay Fernanda Bande no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama

Eliminada do “Big Brother Brasil 2024” com 57,09% dos votos, Fernanda Bande participou do “Bate-Papo BBB” e movimentou a web quando causou um clima com os apresentadores da atração: Thais Fersoza e Ed Gama.



A ex-sister ficou incomodada depois de, segundo ela, ter recebido “uma olhada” de repreensão vinda de Fersoza e Gama. Por isso, optou por confrontá-los durante o ao vivo do programa.

“Depois que colocaram o outro vídeo, parece que eu mandei mal. Vocês [Thais Fersoza e Ed Gama] me deram uma olhada assim. Eu falo mesmo”, pontuou a eliminada, que enfrentava Beatriz Reis e Giovanna Lima na última berlinda do "BBB".

Constrangidos, os apresentadores tentaram contornar a situação e afirmaram que a ex-participante poderia falar tudo. “Fale tudo, aqui, você pode falar tudo”, comentou Gama. “Exatamente, estamos aqui para ouvir mesmo”, complementou Fersoza.

Confira as críticas da web:

A Fernanda falando na cara do Ed Gama e da Thaís Fersoza de se pode opinar mesmo, já que ambos olharam de cara feia pra ela.



POIS FALE MESMO!!!!!!!!!!! #BBB24 #BatePapoBBB pic.twitter.com/2eXmfyuNtY — thiago (@httpsrealitys) April 1, 2024





a fernanda dando um fecho na thais fersoza e no ed gama que não sabem ser profissionais imparciais e que ficaram olhando com deboche pra ela kkkkk MARAVILHOSA #BBB24 pic.twitter.com/EvDv1xvYJM — Pri Maia (@ttprimaia) April 1, 2024





ELA FALA MESMO! Fernanda explanando que Thaís Fersoza e Ed Gama olharam feio para ela. #BBB24 . pic.twitter.com/W4BZk6eXcA — PAN (@forumpandlr) April 1, 2024









thais fersoza e ed gama piores apresentadores do ano pic.twitter.com/DrrQSgwBVi — kaick (@kaicklucas) April 1, 2024





