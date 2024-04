Reprodução/TV Globo Davi no BBB 24

O Ministério Público da Bahia notificou a plataforma X, antigo Twitter, em meio a investigação de ataques racistas ao participante do "BBB 24" Davi. O órgão pediu informações sobre quatro contas suspeitas de propagar ódio.



Por meio da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo, o órgão divulgou uma nota sobre ter notificado a rede social durante a investigação.

"O envio foi realizado após o MP apurar, com apoio da sua Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), e também receber da equipe de Davi informações complementares que possibilitaram identificar quais perfis realizaram comentários racistas", informou.

Em março, o MP divulgou que iria iniciar as investigações contra ataques racistas ao participante do reality. "As pessoas têm ficado muito à vontade para manifestar ódio nas redes sociais, seja racial, de gênero, de orientação sexual, acreditando que estão na clandestinidade, que não serão descobertas. Mas nós temos instrumentos jurídicos e tecnológicos para descobrir a autoria deste tipo de mensagem", declarou a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz

Nesta terça-feira (2), a equipe de redes sociais de Davi publicou uma nota de repúdio referente aos ataques.

"A equipe de Davi Brito expressa sua consternação diante de atos de racismo e falsas acusações de importunação sexual e assédio contra ele. Defende a integridade e caráter de Davi, repudiando vigorosamente qualquer discriminação racial", destacou.

