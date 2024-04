Reprodução/Globo BBB 24: Após escutar conversa, Pitel critica Davi: 'Manipulação implícita'

No BBB 24, Pitel escutou a conversa de Davi com Giovanna e Isabelle no quarto do Líder e não poupou críticas ao brother.

Assim que os Gnomos deixaram as malas no quarto Fadas, eles seguiram para o quarto do líder e ativaram o Espia BBB nos rivais.





Davi, Beatriz e Matteus conversavam sobre a relação com Isabelle. Com o papo, MC Bin Laden não escondeu a surpresa com a movimentação.

"É uma conversa que não precisa ter. Claramente Giovanna gosta dela, Giovanna sempre falou que não votaria na Isabelle e a gente sempre compreendeu", comentou Pitel.

Na sequência, a sister criticou Davi. "O que ele tá fazendo é só manipulação implícita. Essa é a minha visão dele. 'Não tô querendo influenciar, não, mas a minha opinião é isso'. Aí, se você já tá fragilizada, você fica: 'Nossa, eu também tenho esse sentimento", completou ela.

Já Bin analisou o comportamento dos rivais. "O Matteus falar esse bagulho e depois ele chega, brinca, resenha. É isso que eu não concordo. O Davi até entendo, é mais próximo [de Isabelle]. Agora, nem a Bia [Beatriz]. O que a Bia tem a ver pra ficar falando da amizade de vocês? Não tem nada a ver ela se intrometer".

