Reprodução / TV Globo BBB 24: Isabelle relembra fofoca feita por Fernanda: ‘Fui muito reativa’

Durante conversa com Lucas Henrique na madrugada desta terça-feira (2), Isabelle relembrou a discussão com o brother após Fernanda ter contado que o capoeirista tinha feito uma fofoca sobre ela.

"Quando a Fernanda entrou lá falando aquilo, eu falei: 'eu estou me sentindo observada pelas câmeras, ainda tem alguém que fica me observando pra tentar encontrar algo em mim? Pra tentar fazer fofoca?' Foi o sentimento que eu tive", disse Isabelle, explicando a reação que teve.

Na ocasião, Fernanda foi atrás de Isabelle e Alane para se justificar após o professor de educação física afirmar que elas ficaram chateadas ao ver a confeiteira rindo ao serem eliminadas da Prova do Líder. Fernanda se explicou, dizendo que riu pois pisou em uma bolinha e quase caiu

Isabelle continuou: "Eu vi ela rindo, só que eu estava tão concentrada em mim, que eu vi, mas não olhei para ela", afirma. "Então, aquilo entrou pra mim como uma fofoca. Quero lhe pedir desculpas, porque não foi uma fofoca pelo que você está me informando aqui, de todo o meu coração. Eu fui muito reativa naquela noite".

"Me arrependo de ter sido reativa naquele momento, porque eu estava com aquele sentimento já acumulado de outras coisa que haviam sido entre nós", assumiu Cunhã. "Natural, Isabelle, entendo que faz parte do processo", respondeu Lucas.

A dançarina seguiu desabafando: "Aquilo ficou no meu coração, é muito louca essa questão de diálogo, sabe? Vou te falar que isso não faz parte de mim. Eu me observei aqui esses 80 dias e eu fiz uma reflexão sobre mim. Muita coisa aqui não faz parte de mim. Parar pra falar mal de alguém não é minha vida lá fora! Eu não paro pra falar mal de ninguém. Se alguém vem pra falar mal de alguém pra mim assim, eu falo de coisas, de viagens, de lugar".

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp