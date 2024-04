Reprodução Instagram - 1.4.2024 Dalva e Fernanda

Dalva, mãe de Fernanda Bande, última eliminada do "Big Brother Brasil 2024", esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" nesta segunda-feira (1º) e abriu o jogo em relação às polêmicas falas da filha no reality. A confeiteira já declarou que Beatriz, colega de confinamento, tinha "um cromossomo a menos".







"Eu me surpreendi de ver a Fernanda fazendo julgamento sobre as pessoas, porque ela é uma pessoa que tem o pé no chão. Nós temos uma família muito humilde, meu pai foi porteiro de prédio até morrer. Minha família tem, não só meu neto, mas vários integrantes da família com deficiência, com cromossomo a mais e a menos", explicou.





Dalva relatou ter ficado "surpreendida" e "magoada" com os discursos da filha, mas relatou que, fora do programa, a herdeira "luta contra esses preconceitos". "Ela abraça uma casa muito grande, luta contra esses preconceitos. Quando ela se expressava daquela forma, meu coração ficava muito apertado, desconhecia a Fernanda, me magoou aqui fora", completou.

A matriarca ainda relembrou da rivalidade entre Fernanda e Alane. As sisters protagonizaram uma das maiores brigas da edição e Fernanda foi acusada de "Gordofobia" por falar que Alane estava "Molinha".





"A Fernanda revidou o que ela recebeu, como é que uma pessoa chega para você e fala que você não está flexível? Então, ela fala para ela se exercitar porque estava molinha. Vi esse vídeo 500 vezes para ver se ela estava fazendo apologia à gordofobia, mas não foi nada disso", defendeu Dalva.

Assista o trecho:

Mãe da Fernanda comentando as falas polêmicas dela no Encontro pic.twitter.com/X7yXtaRuvD — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 1, 2024





